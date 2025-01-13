جامعة خليفة وبيورهيلث تُشكِّلان شراكة استراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وبيورهيلث، أمس، تعاونهما في تمكين الطلبة والخريجين الإماراتيين في مجالات التطوير المهني وتحسين المهارات ودعم الجهود في قطاع الرعاية الصحية الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في دولة الإمارات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إتاحة وصول طلبة وخريجي جامعة خليفة للبرامج التدريبية، بما يتماشى مع أولويات بيورهيلث وتسهيل تعيين الكفاءات الإماراتية في الوظائف العالمية، وهو ما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: «يسرّنا أن نتعاون مع بيورهيلث لتحسين الفرص المتاحة أمام طلبة وخريجي جامعة خليفة، مع التركيز بصفة خاصة على الكفاءات الإماراتية. ونهدف من خلال التعاون مع شبكة رائدة في قطاع الرعاية الصحية إلى تطوير قوة عاملة تمتلك المهارات اللازمة لتلبية الاحتياجات المتطورة للقطاع الصناعي، وضمان عدم الاكتفاء بتحسين قدراتنا فحسب، بل المساهمة أيضاً في تطبيق الرؤية الأوسع نطاقاً للصحة والعافية في دولة الإمارات. ويؤكد هذا التعاون كذلك على التزامنا بزيادة المشاركة الفاعلة لطلبة جامعة خليفة في القطاع الخاص، نظراً لأهمية ذلك في تحقيق أهداف الدولة والمتمثلة في رفد القوة العاملة بمهارات تلائم احتياجات العصر، وبالتالي النهوض بقطاع الرعاية الصحية في المنطقة».

ومن جهته، قال راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة بيور هيلث: «تلتزم مجموعة بيورهيلث بتمكين الجيل القادم من قيادات قطاع الرعاية الصحية من الكوادر الوطنية والمحلية بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة وتوجّه أبوظبي لبناء قطاع رعاية صحية رائد عالمياً ومكتفٍ ذاتياً على مستوى الدولة. وتدعم هذه الشراكة مع الجامعة، التي تعد إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في الدولة، الوظائف المحلية بشكل مباشر، وتؤكد التزام بيورهيلث بالتوطين.

ونتطلع إلى استقبال المواهب الإماراتية في شبكتنا من المستشفيات والعيادات لنواصل رسالتنا في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية. ودعم أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات».

وسيعزز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي آفاق التطور المهني في قطاع الرعاية الصحية من خلال المشاركة في العديد من معارض التوظيف والورش والمشاريع البحثية التعاونية، كما ستساهم في اكتشاف الفرص المتاحة لطلبة وخريجي جامعة خليفة للتعيين في وظائف عالمية في شبكة بيور هيلث. وإضافة إلى ذلك، يهدف التعاون إلى تعزيز المبادرات البحثية لتشجيع تبادل المعرفة في قطاع الرعاية الصحية من خلال الأنشطة والفعاليات.