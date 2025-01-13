معرض ومؤتمر الصحة العربي ينطلق 27 يناير في دبي

دبي (الاتحاد)

من المتوقع أن يشهد معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الحدث والمؤتمر الأكبر في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مشاركة دولية قياسية، حيث تكشف أحدث الإحصائيات أن سوق الرعاية الصحية العالمي ستصل قيمته إلى 780 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.8%، خلال الفترة من 2024 إلى 2030.

وبهذه المناسبة، قال روس ويليامز، مدير الفعاليات في «إنفورما ماركتس»: «خلال العقود الخمسة الماضية، حقق معرض الصحة العربي نمواً ملحوظاً مع التوسع المذهل في سوق الرعاية الصحية العالمية، وتطور من معرض إقليمي إلى حدث رئيس على الساحة الدولية، ومع النمو المتوقع للسوق، يؤدي معرض الصحة العربي دوراً حاسماً في تسهيل الأعمال التجارية العالمية، ومعالجة أحدث اتجاهات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم».

وسيستضيف معرض ومؤتمر الصحة العربي، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 27 إلى 30 يناير، هذا العام أكثر من 40 جناحاً وطنياً، وسيشارك فيه أكثر من 180 دولة. وستنضم المغرب ولاتفيا، اللتان تشاركان لأول مرة بجناح وطني في عام 2025.

واحتفالاً بمرور أكثر من 20 عاماً على المشاركة بفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي، ستشارك جمعية صناعات التكنولوجيا الصحية البريطانية (ABHI) مرة أخرى في هذا الحدث مع وفد من شركات التكنولوجيا الصحية في المملكة المتحدة، ومجموعات المستشفيات، والمسرعات الإقليمية، والشركاء الحكوميين، وقادة الرعاية الصحية.

ويعود مؤتمر الصحة العربي، الذي يقام برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، هذا العام أيضاً، ويضم تسعة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر وثلاثة منتديات للأعمال الصحية، تديرها قائمة دولية تضم أكثر من 250 متخصصاً في الرعاية الصحية يتناولون أحدث اتجاهات الصناعة عبر أكثر من 110 جلسات على مدى أربعة أيام.

ويحظى معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 بدعم العديد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة مدينة دبي الطبية.

مؤتمرات

تتضمن الفعاليات الرئيسة للنسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي، إطلاق مؤتمر عالم العافية ومؤتمرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للرعاية الصحية، ومنطقة المستشفى الذكي والتشغيل البيني، بدعم من سيتي سكيب، والتي ستوفر للزوار تجربة غامرة لمستقبل الرعاية الصحية. كما ستضم منطقة التحول محادثات وعروضاً ومنتجات ومسابقة محادثات «إنوفيت» الشهيرة للشركات الناشئة، وستعود قمة مستقبل الرعاية الصحية، التي تجمع خبراء عالميين لمعالجة موضوع الذكاء الاصطناعي في العمل: تحويل تقديم الرعاية الصحية.