جمعية الصحفيين الإماراتية تكرم المؤسسين والرواد والمبدعين

دبي (الاتحاد)

كرمت جمعية الصحفيين الإماراتية المؤسسين الأوائل ورؤساء الإدارات السابقين، وشخصيات إعلامية بارزة من الخليج والعالم العربي، بالإضافة إلى الفائزين بجوائز صحافة الإمارات في 3 فئات للمرة الأولى في تاريخ الجمعية.

جاء ذلك خلال احتفال جمعية الصحفيين، أمس، بيوبيلها الفضي ومرور 25 عاماً على التأسيس بفندق إنتركونتننتال فيستفال - دبي، وتستمر فعالياته حتى 16 من يناير الجاري.

حضر الاحتفال منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ودومينيك برادالي، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، ومؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وعيسى الشايجي، رئيس اتحاد الصحفيين الخليجيين، وسابينا اندراجيت، رئيس اتحاد صحفي آسيا والمحيط الهادئ، بجانب 200 شخصية إعلامية ورؤساء اتحادات ووفود وممثلي نقابات وهيئات صحفية من 4 قارات.

وكرمت الجمعية، خلال حفلها، المؤسسين السبعة الأوائل لجمعية الصحفيين الإماراتية، وهم: موزة مطر، ومنى مطر، وعائشة سلطان، وخيرية ربيع، وحليمة حسن، وعبدالله عبدالرحمن، ومحمد الحمادي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام».

كما تم تكريم الرؤساء السابقين لمجلس إدارات الجمعية، وهم: خالد محمد أحمد، وحضر نيابة عنه الإعلامي محمد الجوكر، ومحمد الحمادي، والكاتب الصحفي محمد يوسف، علاوة على ذلك كرمت الجمعية رواداً ساهموا في تعزيز مسيرتها منذ البدايات، وهم: منى غانم المري، والراحلون إبراهيم نافع وتسلم درع التكريم عنه وائل الصواف، وصلاح الدين حافظ، تسلم درع التكريم ابن شقيقة أحمد حافظ، رئيس القسم الرياضي بموقع 24 الإخباري، وفيصل القناعي وتسلم الدرع نجله مبارك القناعي، بجانب تكريم عدنان الراشد رئيس جمعية الصحفيين الكويتية، والإعلامي البحريني خالد الزياني.

وللمرة الأولى في تاريخ الجمعية، تم إطلاق جائزة صحافة الإمارات في 3 فئات، وفاز بجائزة المؤسسة الإعلامية المبتكرة، العين الإخبارية، وتسلم الجائزة أحمد سعيد العلوي، رئيس التحرير، وفي مجال الشخصية الإعلامية الملهمة والتي تنقسم إلى قسمين الفئة الأولى القيادة الإعلامية الملهمة، وحصل عليها الإعلامي ظاعن شاهين، وتسلمها نيابة عنه الإعلامي علي شهدور، والفئة الثانية وهي «عطاء بلا حدود»، وحصل عليها مناصفة علي العمودي ومريم يوسف العوضي، وتسلمتها بالنيابة عنها ابنتها هبة، وفي فئة أفضل صانع محتوى فاز بها عبدالله العبدولي.

وخلال كلمتها الترحيبية، رحبت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، بضيوف الدولة، وقالت: «إن الإمارات أرض التسامح والمحبة والسلام، مثمنة تلبية الدعوة للاحتفال بمرور 25 على تأسيس جمعية الصحفيين الإماراتية، حيث إن هذا الصرح الإعلامي الكبير له دور بارز في تعزيز مسيرة الصحافة الوطنية على الساحتين العربية والدولية».

وأضافت: «بهذه المناسبة الغالية، نتوجه بخالص الامتنان إلى قيادتنا الرشيدة التي كانت وستظل الحاضن الأول لمسيرة الإعلام الحر والمسؤول، حيث آمنت بدور الصحافة جسراً للتواصل، ومساهماً رئيساً في تعزيز الهوية الوطنية ودعم التنمية المستدامة».