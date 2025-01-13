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جامعة الإمارات تنشئ مجلس الخبراء الزراعي

جامعة الإمارات تنشئ مجلس الخبراء الزراعي
14 يناير 2025 01:40

العين (وام)

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أعلنت جامعة الإمارات إنشاء مجلس الخبراء الزراعي، من خلال دمج الخبرات التقليدية مع المعرفة الحديثة لدعم الزراعة المستدامة، مع التركيز على الحفاظ على الإرث الزراعي في منطقة العين، وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
وأكد الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، أن هذه المبادرة هي إحدى المبادرات المهمة التي تتبناها جامعة الإمارات في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة، وتعتبر، دافعاً نحو المساهمة في تحسين وتطوير القطاع الزراعي من خلال بناء شبكة تواصل قوية بين المزارعين والمتخصصين، وبالتزامن مع مبادرة «ازرع الإمارات» التي تعد رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في الإمارات من خلال زيادة الإنتاج المحلي للمحاصيل الزراعية.
وأشار الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، إلى أن مجلس الخبراء الزراعي يهدف لأن يكون منصة مهمة لنقل المعارف المتوارثة من كبار المزارعين إلى الأجيال الشابة، بما يعزز قدراتهم على مواجهة التحديات الزراعية المعاصرة، مع التركيز على الاستدامة، والحفاظ على الإرث الزراعي في مدينة العين، حيث سيعمل المجلس على تقديم استشارات متخصصة للمزارعين حول أفضل الطرق لضمان استدامة الزراعة الحديثة والتكيف مع التغيرات البيئية المستمرة.

جامعة الإمارات
الزراعة
العين
الاستدامة
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