انطلاق «الدواجن والأبقار» بمهرجان الوثبة للثروة الحيوانية غداً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، انطلاق فعاليات «الدواجن والأبقار» خلال الفترة من 15 إلى 28 يناير 2025 ضمن مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية، المقام بجناح الجائزة في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة.

ويتضمن مهرجان الثروة الحيوانية «الدواجن والأبقار» العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة، بمشاركة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية و11 شركة من كبريات شركات الدواجن والألبان في الدولة، وجمعية الإمارات لمربي الدواجن.

وقال الدكتور حميد الكندي، نائب رئيس المهرجانات والمسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، إن تنظيم فعاليات وأنشطة مهرجان الثروة الحيوانية «الدواجن والأبقار» في جناح الجائزة، يهدف إلى توعية الجمهور بأهمية الثروة الحيوانية، خاصة الأبقار والدواجن ومنتجاتها، ودورها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، والتشجيع على زيادة الإنتاج المحلي من مزارع الأبقار والدواجن المحلية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومربي الدواجن، لتنمية واستدامة الإنتاج الحيواني والداجن.

وأضاف أن فعاليات «الدواجن والأبقار» تهدف أيضاً إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة بين المزارعين والقطاع الخاص في هذا المجال، وزيادة العائد الاقتصادي لإمارة أبوظبي من خلال تشجيع زيادة الإنتاج، والتحفيز على الابتكار عبر استعراض التقنيات الحديثة من المشاركين في مشاريع إنتاج الألبان والدواجن، وتشجيع المزارعين على تبنيها.

وتشرف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تنظيم فعاليات المهرجان ومتابعة تطبيق البرنامج، وتقديم محاضرات توعية لمربي الثروة الحيوانية والجمهور عن صناعة الدواجن، كما ستعرض جمعية الإمارات لمربي الدواجن بجناح الجائزة جهودها في تطوير صناعة الدواجن، بالإضافة إلى محاضرات توعية متنوعة عن صناعة الدواجن في دولة الإمارات وتطورها على مدار السنوات الماضية.

منتجات

تستعرض شركات ومزارع الدواجن المشاركة منتجاتها المميزة من بيض وصيصان ولحوم دواجن، كما ستوفر للجمهور كافة المعلومات حول كيفية إنتاج الدواجن المحلية الطازجة ذات الجودة العالية، وتقديم محاضرات توعية عن التقنيات الحديثة في صناعة الدواجن من المزرعة إلى المستهلك، بينما ستستعرض أيضاً شركات الألبان منتجاتها المختلفة للجمهور، وتقديم معلومات عن جودة المنتجات المحلية الطازجة ذات الجودة العالية أيضاً.

ويشهد جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي خلال فترة مهرجان الثروة الحيوانية «الدواجن والأبقار»، استعراض تقنيات مستدامة تسهم في زيادة إنتاج مزارع الألبان والدواجن المحلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الابتكارات المحلية في مجالات الثروة الحيوانية. كما سيتم تنظيم فعاليات ترفيهية تستهدف الأفراد والعائلات وطلاب المدارس، تجمع بين المتعة والمعرفة، لتسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي وتعزيز الوعي به.