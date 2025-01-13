«الدعم الاجتماعي» تعلن «أبوظبي الأول» شريكاً لـ«سلفة الزواج»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، إحدى أكبر المؤسسات المالية في الدولة، تقتضي باعتماده شريكاً مصرفياً للهيئة في خدمة سلفة الزواج الميسر التي تقدمها الهيئة ضمن برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو» الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، كإحدى مبادرات استراتيجية جودة حياة الأسرة في الإمارة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة بشرى الملّا، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وفتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وذلك خلال لقاء جمع ممثلي الطرفين في مقر الهيئة في أبوظبي.

ومنذ إطلاق الخدمة في سبتمبر 2024، تسلمت الهيئة 515 طلباً للاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر، استوفت 58% منها كافة شروط ومتطلبات الخدمة، فيما لم تستوف 32% الشروط المطلوبة للاستفادة، وتجري حالياً مراجعة 10% من الطلبات.

وتنسجم هذه الخدمة مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو توفير أعلى مقومات الاستقرار الأسري، وتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب، ودعمهم لتكوين أسر مترابطة، عبر نشر ثقافة الزواج الميسَّر، ودوره في تعزيز استقرار الحياة الزوجية، وتخفيف الضغوط المالية على الشباب.

منظومة متكاملة

وفي تعليقها على هذا الإعلان، قالت الدكتورة بشرى الملّا: «فخورون بما حققناه من تقدم حتى هذه اللحظة في خدمة مجتمع إمارة أبوظبي سواء عبر خدمات الهيئة الأساسية كالدعم الاجتماعي، وكذلك خدماتنا المنبثقة عن برنامج «نمو». نحن حريصون على أن نوفر للمستفيدين كافة منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تمكنهم من الحصول على مقومات الحياة الكريمة، وتحقيق الاستقرار المالي والأسري كأساس للمشاركة الإيجابية تجاه مجتمعهم».

وأضافت: «خدمة سلفة الزواج الميسر ستوفر لمستفيدي الهيئة تجربة مصرفية مميزة. نهنئ المستفيدين كافة الذي حصلوا على مبالغ السلف ضمن الفترة الأولى، ونتمنى لهم التوفيق في تأسيس أسرة مستقرة».

مستقبل مزدهر ومستدام

من جانبها، قالت فتون المزروعي: «يتمثل هدفنا في تزويد الشباب الإماراتي بالموارد والتسهيلات المالية التي تضمن تحقيق أمانهم المالي. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستساهم في ترسيخ مفاهيم القرارات المالية المدروسة بين فئة الشباب في المجتمع، وستعمل في الوقت ذاته على حماية أموالهم واستثماراتهم. وتنسجم هذه الخطوات في مضمونها وأهدافها مع التزامنا تجاه الرؤى الوطنية التي تركز على تعزيز القيم الأسرية والاجتماعية، وتمكين الشباب. وبدوره، يلتزم بنك أبوظبي الأول بدمج مبادئ التنمية المستدامة في مبادراته كافة».