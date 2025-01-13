الثلاثاء 14 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الدعم الاجتماعي» تعلن «أبوظبي الأول» شريكاً لـ«سلفة الزواج»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
14 يناير 2025 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شخبوط بن نهيان يفتتح النسخة الـ14 لـ«معرض عطايا»
انطلاق «الدواجن والأبقار» بمهرجان الوثبة للثروة الحيوانية غداً

وقعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، إحدى أكبر المؤسسات المالية في الدولة، تقتضي باعتماده شريكاً مصرفياً للهيئة في خدمة سلفة الزواج الميسر التي تقدمها الهيئة ضمن برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو» الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، كإحدى مبادرات استراتيجية جودة حياة الأسرة في الإمارة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة بشرى الملّا، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وفتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وذلك خلال لقاء جمع ممثلي الطرفين في مقر الهيئة في أبوظبي.
ومنذ إطلاق الخدمة في سبتمبر 2024، تسلمت الهيئة 515 طلباً للاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر، استوفت 58% منها كافة شروط ومتطلبات الخدمة، فيما لم تستوف 32% الشروط المطلوبة للاستفادة، وتجري حالياً مراجعة 10% من الطلبات.
وتنسجم هذه الخدمة مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو توفير أعلى مقومات الاستقرار الأسري، وتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب، ودعمهم لتكوين أسر مترابطة، عبر نشر ثقافة الزواج الميسَّر، ودوره في تعزيز استقرار الحياة الزوجية، وتخفيف الضغوط المالية على الشباب.
منظومة متكاملة
وفي تعليقها على هذا الإعلان، قالت الدكتورة بشرى الملّا: «فخورون بما حققناه من تقدم حتى هذه اللحظة في خدمة مجتمع إمارة أبوظبي سواء عبر خدمات الهيئة الأساسية كالدعم الاجتماعي، وكذلك خدماتنا المنبثقة عن برنامج «نمو». نحن حريصون على أن نوفر للمستفيدين كافة منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تمكنهم من الحصول على مقومات الحياة الكريمة، وتحقيق الاستقرار المالي والأسري كأساس للمشاركة الإيجابية تجاه مجتمعهم».
وأضافت: «خدمة سلفة الزواج الميسر ستوفر لمستفيدي الهيئة تجربة مصرفية مميزة. نهنئ المستفيدين كافة الذي حصلوا على مبالغ السلف ضمن الفترة الأولى، ونتمنى لهم التوفيق في تأسيس أسرة مستقرة».
مستقبل مزدهر ومستدام
من جانبها، قالت فتون المزروعي: «يتمثل هدفنا في تزويد الشباب الإماراتي بالموارد والتسهيلات المالية التي تضمن تحقيق أمانهم المالي. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستساهم في ترسيخ مفاهيم القرارات المالية المدروسة بين فئة الشباب في المجتمع، وستعمل في الوقت ذاته على حماية أموالهم واستثماراتهم. وتنسجم هذه الخطوات في مضمونها وأهدافها مع التزامنا تجاه الرؤى الوطنية التي تركز على تعزيز القيم الأسرية والاجتماعية، وتمكين الشباب. وبدوره، يلتزم بنك أبوظبي الأول بدمج مبادئ التنمية المستدامة في مبادراته كافة».

هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي
سلفة الزواج الميسّر
أبوظبي
بنك أبوظبي الأول
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين والقضايا المشتركة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين والقضايا المشتركة
13 يناير 2025
محمد بن راشد: آفاق جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا
علوم الدار
محمد بن راشد: آفاق جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا
13 يناير 2025
لطيفة بنت محمد تكرّم سايمون سكويب بجائزة قمة المليار متابع
علوم الدار
لطيفة بنت محمد تكرّم سايمون سكويب بجائزة قمة المليار متابع
اليوم 00:03
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات طبية لتعزيز قدرة مستشفيات غزة
اليوم 01:41
أطفال نازحون يحاولون الحصول على مياه في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من أزمة إنسانية تهدد مليون نازح في خان يونس
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©