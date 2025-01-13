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شخبوط بن نهيان يفتتح النسخة الـ14 لـ«معرض عطايا»

شخبوط بن نهيان خلال افتتاح النسخة الـ 14 لـ«معرض عطايا» (وام)
14 يناير 2025 01:40

أبوظبي (وام)
برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، مساعدة سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية، رئيسة لجنة عطايا العليا، افتتح معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أمس، أعمال النسخة الـ 14 من معرض عطايا 2025، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك المارينا» والذي يستمر حتى 18 يناير.
ويأتي المعرض هذا العام بنهج جديد يعكس التزام الإمارات بدعم المبادرات العالمية، حيث تم تخصيص فعالية ربع العام لدعم مبادرة تمكين الشباب الأفريقي نحو التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، وديوان شؤون الرئاسة. وينسجم معرض عطايا هذا العام مع رؤية الاتحاد الأفريقي وأجندته لعام 2063، التي تركز على تعزيز الابتكار والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية في القارة السمراء، حيث تشمل المبادرة التي يدعمها المعرض، توفير البرامج التدريبية لبناء المهارات الرقمية، ودعم الممكنات التكنولوجية، وإحداث تحول نوعي في مجال التكنولوجيا لتأهيل الشباب الأفريقي للاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وقال راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: إن «معرض عطايا» يُعد من المبادرات البارزة التي تهدف إلى دعم الأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية على الصعيدين المحلي والدولي، موضحاً أن المعرض يتناول مجالات متعددة، من بينها الصحة والتعليم، ويعكس التزاماً مستمراً في دعم القضايا الإنسانية.
وأشار إلى أن المعرض شهد في الآونة الأخيرة توزيع تبرعات عبر سيارات الإسعاف في «العريش»، لدعم القطاع الصحي في غزة.

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«معرض عطايا»
يُعد «معرض عطايا» منصة إنسانية رائدة تسهم في دعم القضايا التنموية عبر تسخير عائداته لدعم المبادرات العالمية، ويتميز بتنوع مشاركاته، حيث يضم نخبة من الحرفيين والمصممين الذين يعرضون منتجات فريدة تشمل الأزياء، والمجوهرات، والفنون، والحرف اليدوية، كما يشهد تنظيم عدد من الورش التفاعلية والندوات التي تركز على الابتكار ودوره في مواجهة التحديات الإنسانية.
ويمثل «عطايا» رسالة تضامن عالمي تسعى إلى تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للشباب الأفريقي، عبر تمكينهم بأدوات التحول الرقمي التي تعزز من دورهم في بناء أوطانهم والنهوض بمجتمعاتهم.
ويجسد معرض عطايا 2025 التزام الإمارات بدعم الابتكار والتنمية، في خطوة تثبت أن العمل الإنساني يمكن أن يكون بوابة لبناء مستقبل مستدام وعادل لجميع الشعوب.

شخبوط بن نهيان
معرض عطايا
شمسة بنت حمدان
أبوظبي
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