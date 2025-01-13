الثلاثاء 14 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «أميركية الشارقة» وجامعة كوينز الكندية

تعاون بين «أميركية الشارقة» وجامعة كوينز الكندية
14 يناير 2025 01:40

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
122 مكتباً معتمداً لاستقدام العمالة المساعدة بالدولة
بدور القاسمي تؤكد أهمية رعاية المواهب وتعزيز الإبداع

دخلت الجامعة الأميركية في الشارقة مؤخراً في شراكة جديدة مع جامعة كوينز في أونتاريو، كندا، لتقديم برنامج ماجستير مزدوج في علوم وهندسة الحاسوب، لتقديم تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المعرفة الأكاديمية، والموارد المتطورة، والبحث العلمي.
ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في فصل خريف 2025، حيث يتم تسجيل طلبة الدراسات العليا في كلتا الجامعتين، مما يتيح لهم فرصة التعلم من نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية والاستفادة من موارد أكاديمية متقدمة في كلتا الجامعتين. ويخوض الطلبة عند الالتحاق بالبرنامج تجربة أكاديمية متكاملة، بما في ذلك العمل على أطروحة ماجستير يشرف عليها بشكل مشترك أساتذة من كلتا الجامعتين. 
وقال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: «تعكس شراكتنا مع جامعة كوينز التزامنا بتوسيع التعاون الأكاديمي الدولي وتوفير فرص تعليمية رائدة لطلبتنا. يجمع هذا البرنامج بين نقاط القوة لمؤسستين عالميتين، مما يُثري برامجنا الأكاديمية، ويُعزز من قدرات خريجينا لمواجهة التحديات العالمية بحلول مبتكرة وأبحاث متقدمة ورؤى عالمية».
 

الجامعة الأميركية
الشارقة
جامعة كوينز
الجامعة الأميركية في الشارقة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين والقضايا المشتركة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين والقضايا المشتركة
13 يناير 2025
محمد بن راشد: آفاق جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا
علوم الدار
محمد بن راشد: آفاق جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا
13 يناير 2025
لطيفة بنت محمد تكرّم سايمون سكويب بجائزة قمة المليار متابع
علوم الدار
لطيفة بنت محمد تكرّم سايمون سكويب بجائزة قمة المليار متابع
اليوم 00:03
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات طبية لتعزيز قدرة مستشفيات غزة
اليوم 01:41
أطفال نازحون يحاولون الحصول على مياه في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من أزمة إنسانية تهدد مليون نازح في خان يونس
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©