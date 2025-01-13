تعاون بين «أميركية الشارقة» وجامعة كوينز الكندية

الشارقة (الاتحاد)

دخلت الجامعة الأميركية في الشارقة مؤخراً في شراكة جديدة مع جامعة كوينز في أونتاريو، كندا، لتقديم برنامج ماجستير مزدوج في علوم وهندسة الحاسوب، لتقديم تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المعرفة الأكاديمية، والموارد المتطورة، والبحث العلمي.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في فصل خريف 2025، حيث يتم تسجيل طلبة الدراسات العليا في كلتا الجامعتين، مما يتيح لهم فرصة التعلم من نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية والاستفادة من موارد أكاديمية متقدمة في كلتا الجامعتين. ويخوض الطلبة عند الالتحاق بالبرنامج تجربة أكاديمية متكاملة، بما في ذلك العمل على أطروحة ماجستير يشرف عليها بشكل مشترك أساتذة من كلتا الجامعتين.

وقال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: «تعكس شراكتنا مع جامعة كوينز التزامنا بتوسيع التعاون الأكاديمي الدولي وتوفير فرص تعليمية رائدة لطلبتنا. يجمع هذا البرنامج بين نقاط القوة لمؤسستين عالميتين، مما يُثري برامجنا الأكاديمية، ويُعزز من قدرات خريجينا لمواجهة التحديات العالمية بحلول مبتكرة وأبحاث متقدمة ورؤى عالمية».

