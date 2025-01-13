توثيق أنشطة حمد الشرقي خلال 2024

الفجيرة (وام)

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة فيلماً قصيراً يستعرض أنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على مدار عام 2024، وذلك ضمن سلسلة الفيديوهات والأفلام التوثيقية التي يصدرها المكتب الإعلامي سنوياً عن نشاطات سموه. ويعرض الفيلم الذي يحمل عنوان «صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 2024»، ويبثه المكتب الإعلامي عبر قنواته الرسمية وموقعه الإلكتروني، أهم المناسبات والأحداث التي شارك فيها سموه.

ويعرض الفيلم استقبال سموه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مجلس قصر البحر، حيث ناقش سموهما عدداً من الموضوعات والقضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن، وفي مقدمتها الجهود التنموية الحثيثة التي تشهدها دولة الإمارات وأهدافها الطموحة خلال المرحلة المقبلة، لمواصلة مسيرة تقدمها المباركة وتعزيز تصدرها مؤشرات التنافسية العالمية. ويوثق الفيديو حضور سموه الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثالث والخمسين للدولة الذي أقيم في مدينة العين، وافتتاح سموه لأكبر منشأة لإنتاج الألياف البازلتية في الشرق الأوسط. كما يوثق الفيلم تسلم سموه الطابع التذكاري للذكرى الخمسين لتوليه مقاليد الحكم في الفجيرة من منصة «سفن إكس»، بريد الإمارات سابقاً. وغير ذلك من الاستقبالات والجولات واللقاءات التي قام بها سموه في العام المنصرم.