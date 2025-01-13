تتويج الفائزين في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة

توج مهرجان الظفرة الختامي، الاثنين، الفائزين بمزاينة الإبل لسن الحقايق من الإبل المحليات والمجاهيم التي جرت في 6 أشواط وخصصت لها 60 جائزة، وذلك في موقع المزاينة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بأبوظبي.

وتوج ضيفا الشرف مبارك عبيد المنصوري، ونايف العلي، ممثلا شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الشريك الاستراتيجي لمهرجان الظفرة، وعبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وأسفرت النتائج في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 3 - محليات عن فوز "مياسة" لمالكها منصور ناصر سعيد ناصر المنصوري، بالمركز الأول، وحلت ثانيةً "الشامخية" لمالكها عبد العزيز محمد عايض علي القحطاني، بينما ذهب المركز الثالث إلى "شديدة" لمالكها محمد ناصر سليم النهدي.

في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 3 - مجاهيم، فازت بالمركز الأول "الوافية" لمالكها محمد سيف مبارك بن حفيظ، وجاءت ثانياً "التاية" لمالكها عبدالله مطر حمد عنوده العامري، ونالت المركز الثالث "مسكتة" لمالكها حمد عوض ناجي المنهالي.

وتقدمت إلى المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 4 - محليات "أمسية" لمالكها عمر برك عامر بالرواس الكثيري، وذهب المركز الثاني إلى "خطر" لمالكها سلطان خليفة محمد هادي المنصوري، بينما حلت بالمركز الثالث "شكلة" لمالكها محمد سالم سعد الحرسوسي.

في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 4 - مجاهيم، حصدت المركز الأول "هدبا" لمالكها حارب صالح محمد خريده المنصوري، وجاءت ثانياً "الخشبة" لمالكها سليم محمد سالم المنهالي، ونالت المركز الثالث "مخوفة" لمالكها فيصل محمد علي المري.

وأسفرت النتائج في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 5 - محليات، عن فوز "سلام" لمالكها راشد محمد راشد عضيبة بالمركز الأول، وحلت ثانيا "شواهين" لمالكها منذر محمد علي فنخور الراشدي، بينما ذهب المركز الثالث إلى "ابراج" لمالكها محمد خلفان محمد خلفان سعيد المنصوري.

وذهب المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 5 - مجاهيم إلى "اشناح" لمالكها معجب فرحان شليويح الهواملة الدوسري، وحلت ثانياً "العسرة" لمالكها سالم علي العطر محمد، بينما ذهب المركز الثالث إلى "النعوس" لمالكها أحمد سالم العوف سالم العامري.

وعلى صعيد آخر، شهد الاثنين، دخول الإبل المشاركة في أشواط الحقايق المحليات والمجاهيم، وذلك ضمن أشواط الشرايا لأبناء القبائل (1 و2)، وشوط المهجنات الأصايل 1، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء يوم الثلاثاء في الرابعة عصراً.