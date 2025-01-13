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علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي وزير خارجية أوزبكستان

سيف بن زايد يلتقي وزير خارجية أوزبكستان
14 يناير 2025 01:03

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي بختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان الصديقة.
وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «سعدت بلقاء معالي بختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان الصديقة، حيث استعرضنا علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين بلدينا، وبحثنا آفاق تعزيزها في العديد من المجالات، بما يحقق تطلعات ورؤى قيادتي البلدين، ويدعم المصالح المشتركة لمجتمعاتنا، وناقشنا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وأهمية ترسيخ الاستقرار لدفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة في المنطقة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
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