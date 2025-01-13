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علوم الدار

تخفيض السرعة على شارع الشيخ محمد بن سالم برأس الخيمة اعتبارا من 17 يناير

شعار شرطة رأس الخيمة
14 يناير 2025 01:08

قررت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، خفض السرعة القصوى على شارع الشيخ محمد بن سالم، من دوار الشيخ محمد بن زايد (الرفاعة)، إلى دوار جزيرة المرجان، من 100 إلى 80 كم/الساعة، على أن تكون سرعة ضبط الرادار 101 كم/الساعة بدلاً من 121 كم/الساعة، وذلك اعتباراً من 17 يناير الجاري.
وأوضح العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن القرار يأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تمكين النقل الآمن للطرق عبر استخدام الأنظمة المرورية الحديثة، وجعلها أكثر أمناً وسلامة. 
ولفت العميد النقبي إلى أن هذا القرار يهدف إلى تقليل احتمال الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة على هذا الشارع الحيوي، الذي يمر بمناطق سكنية، سياحية وتجارية، مثل منطقة الرفاعة، والجزيرة الحمراء، وميناء العرب، وصولاً إلى جزيرة المرجان، مؤكدا أن خفض السرعة سيسهم بشكل كبير في تعزيز سلامة مرتادي الشارع.

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