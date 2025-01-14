جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 6 على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 6 على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 14, 2025
The lowest temperature recorded over the country today morning was 6°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 07:00 UAE Local time. pic.twitter.com/3aQ7tfSmme