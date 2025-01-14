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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة
14 يناير 2025 10:19

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 6 على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.



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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رأس الخيمة
جبل جيس
الأرصاد
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