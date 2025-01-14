"أبوظبي للتنقل" يفوز بجائزة الإنجاز العالمية للطرق

أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل، عن فوزه بجائزة الإنجاز العالمية للطرق (GRAA) المرموقة من قِبل الاتحاد الدولي للطرق (IRF)، عن فئة إدارة الحركة المرورية والأنظمة الذكية للنقل (ITS)، وذلك عن مشروعه "مركز إدارة الحركة المرورية المتنقل"، الذي يجسّد خطوةً مهمة لتطوير وتحسين الحلول الذكية التي تضمن راحة وسلامة مستخدمي الطرق في أبوظبي، والمضي قُدمًا نحو مستقبل أكثر أمانًا وكفاءة في إدارة النقل.

وأطلق "أبوظبي للتنقل" مشروع "مركز إدارة الحركة المرورية المتنقل" في نوفمبر 2023، في إطار جهوده لتوفير أنظمة متطورة تساهم في التحكم الفعّال في حركة المرور خلال الأحداث والمناسبات الكبيرة والمواقف الطارئة، حيث يتيح المركز المتنقل التفاعل السريع مع تدفقات الحركة، بما يساهم في تخفيف الازدحام وضمان انسيابية حركة المرور.

وتم تصميم هذه الوحدة المتنقلة الحديثة لمراقبة وإدارة حركة المرور على الطرق داخل إمارة أبوظبي، والاستفادة من أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، إذ تدير شبكة مكونة من 645 إشارة مرور و1,665 كاميرا للمراقبة والتحليل في الوقت الفعلي.

ويعد دور المركز المتنقل بالغ الأهمية لإدارة حركة المرور، خاصةً أثناء الأحداث الكبرى، من خلال جمع صناع القرار من مختلف الجهات لتحسين تدفق حركة المرور والحد من الازدحام وتحسين سُبل السلامة لكل من المركبات والمشاة.

وتشمل الأحداث الرئيسية التي يديرها المركز سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، واحتفالات عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسبوع أبوظبي للتنقل، والفعاليات الكبرى التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)، حيث يسهم في تسهيل التنسيق بين الجهات المتعددة في مواقع الحوادث أو الأحداث في مكانٍ واحد، مما يجعل اتخاذ القرار والاستجابة أسرع وأكثر فعالية.

وأوضح "أبوظبي للتنقل" أن الفوز بجائزة الإنجاز العالمية للطرق عن مشروع "مركز إدارة الحركة المرورية المتنقل" يمثل دليلاً على التزامه بتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز السلامة المرورية والتنقل، مؤكداً أن هذا التكريم يرسخ ريادة أبوظبي في حلول النقل الذكي.

