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علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة للجميع

رئيس الدولة: الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة للجميع
14 يناير 2025 15:17

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «يسعدني الترحيب بالقادة والمسؤولين والخبراء والضيوف من كل أنحاء العالم في «أسبوع أبوظبي للاستدامة» لنتشارك معاً الرؤى والأفكار ونتبادل الخبرات من أجل مستقبل أفضل للبشرية. الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع، وتؤمن بأن التعاون هو الطريق لوضع الإستراتيجيات الفاعلة للتعامل مع التحديات العالمية المشتركة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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التنمية المستدامة
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