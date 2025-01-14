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علوم الدار

شرطة رأس الخيمة تفعل نظام الحجز الذكي المنزلي للمركبات 20 يناير

شعار شرطة رأس الخيمة
14 يناير 2025 16:08

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة الموارد العامة بالإمارة تدشين نظام الحجز الذكي المنزلي للمركبات بداية من 20 يناير الجاري، بحيث يتيح هذا النظام الجديد لمالكي المركبات المخالفة الاحتفاظ بمركباتهم في عهدتهم بدلاً من إيداعها في ساحة حجز المركبات، مع التأكيد على مراقبتها إلكترونياً.

وأوضح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن الخدمة ستفعل عبر الأنظمة المرورية، مما يتيح لمالكي المركبات اختيار موقع مناسب لحجز مركباتهم تحت إشرافهم المباشر، مع الالتزام بالعناية بها طوال فترة الحجز.

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وأضاف أن النظام الجديد يسهم في تخفيف الضغط على ساحة الحجز، ويعتمد على تقنيات متطورة لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها في وزارة الداخلية مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية شرطة رأس الخيمة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة الخدمات الشرطية والمرورية، وتعزيز أمن الطرق، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التقليدية مثل ازدحام ساحات الحجز.

المصدر: وام
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
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