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علوم الدار

اتفاقية بين الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة و«الحج السعودية»

اتفاقية بين الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة و«الحج السعودية»
14 يناير 2025 16:26

وقَّعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، اتفاقية تعاونٍ وتنسيقٍ بشأن ترتيبات شؤون الحج للموسم المقبل 1446ه الخاصة بحجاج دولة الإمارات أثناء أدائهم المناسك.


وقَّع الاتفاقية الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومعالي توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.


وقال الدكتور الدرعي: إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج الدولة، وفق أفضل الممارسات والمعايير في منظومة وبرنامج الحج، وترجمةً لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة واهتمامها بحجاج الدولة وحرصها على توفير وسائل الراحة كافة لهم، وتمكينهم من أداء الفريضة بيسرٍ وطمأنينة، من خلال الدعم المتواصل للهيئة في كل شؤونها ومتابعة أحوالهم داخل وخارج الدولة.

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وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون لتسهيل دخول وخروج حجاج الدولة إلى المملكة عبر جميع المعابر، والتنسيق بين الجانبين في شتى المجالات، وبما يمكّن مكتب شؤون الحجاج من تقديم الخدمات لحجاج الدولة في المشاعر المقدسة وتوفير كل وسائل الراحة لهم.

حضر التوقيع كلٌّ من ناصر بن هويدن الكتبي، القنصل العام لدولة الإمارات في جدة، وعبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومحمد مصبح علي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

المصدر: وام
الشؤون الإسلامية والأوقاف
الحج
السعودية
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