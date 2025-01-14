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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي
14 يناير 2025 16:15

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، معالي كريستوفر لاكسن، رئيس وزراء نيوزيلندا، وذلك على هامش انعقاد فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025".

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات ونيوزيلاند، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتناول اللقاء أهمية الشراكة والتعاون بين البلدين لدعم التنمية المستدامة والاستفادة من فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات.

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كما تناول اللقاء أهمية "أسبوع أبوظبي للاستدامة" بصفته حدثاً عالمياً يجمع قادة وخبراء ومتخصصين في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، لبحث سُبل المضي قُدماً في تنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

حضر اللقاء كلٌّ من معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وسعادة راشد مطر القمزي، سفير الدولة لدى نيوزلندا.  

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نيوزيلندا
خالد بن محمد بن زايد
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