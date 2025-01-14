"مصدر" تطلق اختبار المركبات ذاتية القيادة المتطورة

أطلقت مدينة مصدر رسمياً اختبار المركبات ذاتية القيادة المتطورة ضمن إطار رؤيتها الطموحة لإعادة تعريف النقل الحضري المستدام.



وتساهم هذه المبادرة، التي تم تسليط الضوء عليها خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، في تعزيز المكانة العالمية الرائدة لمدينة مصدر في مجال الابتكار المستدام.





وباعتبارها الشريك الاستراتيجي للقمة العالمية لطاقة المستقبل، تعرض مدينة مصدر مبادراتها المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة، وتتواصل مع صناع السياسات وقادة القطاع وأصحاب الرؤى المبتكرة لبناء مستقبل أكثر استدامة وترابطاً.



وتنطلق عمليات الاختبار على حافلة كهربائية مزودة بأجهزة استشعار متطورة ومكونات إلكترونية وبرمجيات مبتكرة تتيح لها تحديد العوائق والمركبات الأخرى والقيادة بشكل مستقل.





وتلي هذه التجارب سلسلة أخرى من الاختبارات لمركبات ذاتية القيادة من علامات تجارية عالمية متعددة، وتخطط المدينة لنشر سبع مركبات ذاتية القيادة سيتم اختيارها بعناية تامة بناءً على نتائج هذه الاختبارات بما يتماشى مع أهداف المدينة في تبني وسائل نقل خالية الانبعاثات.





وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر إن هذه الاختبارات تشكل خطوة مهمة نحو إنشاء نظام التنقل المستدام في المدينة، ونتعاون في ذلك مع مبتكرين عالميين لتصبح مدينة مصدر معياراً عالمياً للتنقل الذاتي الخالي من الانبعاثات.

وأكد أن اختبار العديد من تقنيات القيادة الذاتية سيساعد في تحديد أفضل الحلول الممكنة لمجتمع المدينة وغيرها من المجتمعات المستدامة الأخرى.



وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية مدينة مصدر لرفع أعداد المركبات ذاتية القيادة بما يدعم تطلعاتها في مجال التنقل الحضري الخالي من الانبعاثات.





وتخطط المدينة في هذا الإطار لاختبار العديد من حلول التنقل المتقدمة من شركات عالمية مختلفة، وتتعاون شركة "سولوشن بلس" "Solution"، المشغل الرسمي للمركبات، مع مدينة مصدر للإشراف على عمليات الاختبار هذه كجزء من الجهود المبذولة لتطوير شبكة المركبات ذاتية القيادة المتنامية في المدينة.



ويعتبر مجمع التنقل الذكي في مدينة مصدر بمنزلة مركز ديناميكي لتطوير حلول التنقل المستدامة وذاتية القيادة، حيث يجمع قادة القطاع العالميين والجهات التنظيمية والمبتكرين لإنشاء تقنيات متطورة تعيد تعريف النقل الحضري.

وتعد مدينة مصدر كذلك مركزاً لصناعات المركبات الذكية والمستقلة "SAVI"، الأمر الذي يعزز مكانتها الرائدة في بحث وتطوير ونشر حلول التنقل المتقدمة.

وتعمل هذه المنظومة على تسهيل اختبار مفاهيم النقل الجديدة وتسريع استخدام الحلول المتطورة المصممة خصيصاً لدعم بيئة التنقل الفريدة في منطقة الشرق الأوسط، ويساهم مجمع التنقل الذكي في ترسيخ المكانة الريادية لمدينة مصدر في مجال التنقل الحضري الذكي والمستدام.