الثلاثاء 14 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"مصدر" تطلق اختبار المركبات ذاتية القيادة المتطورة

"مصدر" تطلق اختبار المركبات ذاتية القيادة المتطورة
14 يناير 2025 21:23

أطلقت مدينة مصدر رسمياً اختبار المركبات ذاتية القيادة المتطورة ضمن إطار رؤيتها الطموحة لإعادة تعريف النقل الحضري المستدام. 

وتساهم هذه المبادرة، التي تم تسليط الضوء عليها خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، في تعزيز المكانة العالمية الرائدة لمدينة مصدر في مجال الابتكار المستدام.

وباعتبارها الشريك الاستراتيجي للقمة العالمية لطاقة المستقبل، تعرض مدينة مصدر مبادراتها المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة، وتتواصل مع صناع السياسات وقادة القطاع وأصحاب الرؤى المبتكرة لبناء مستقبل أكثر استدامة وترابطاً. 


وتنطلق عمليات الاختبار على حافلة كهربائية مزودة بأجهزة استشعار متطورة ومكونات إلكترونية وبرمجيات مبتكرة تتيح لها تحديد العوائق والمركبات الأخرى والقيادة بشكل مستقل.

وتلي هذه التجارب سلسلة أخرى من الاختبارات لمركبات ذاتية القيادة من علامات تجارية عالمية متعددة، وتخطط المدينة لنشر سبع مركبات ذاتية القيادة سيتم اختيارها بعناية تامة بناءً على نتائج هذه الاختبارات بما يتماشى مع أهداف المدينة في تبني وسائل نقل خالية الانبعاثات.


وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر إن هذه الاختبارات تشكل خطوة مهمة نحو إنشاء نظام التنقل المستدام في المدينة، ونتعاون في ذلك مع مبتكرين عالميين لتصبح مدينة مصدر معياراً عالمياً للتنقل الذاتي الخالي من الانبعاثات.

أخبار ذات صلة
القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 تنطلق في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة
400 جهة عارضة بقمة طاقة المستقبل في أبوظبي

وأكد أن اختبار العديد من تقنيات القيادة الذاتية سيساعد في تحديد أفضل الحلول الممكنة لمجتمع المدينة وغيرها من المجتمعات المستدامة الأخرى.

وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية مدينة مصدر لرفع أعداد المركبات ذاتية القيادة بما يدعم تطلعاتها في مجال التنقل الحضري الخالي من الانبعاثات.

وتخطط المدينة في هذا الإطار لاختبار العديد من حلول التنقل المتقدمة من شركات عالمية مختلفة، وتتعاون شركة "سولوشن بلس" "Solution"، المشغل الرسمي للمركبات، مع مدينة مصدر للإشراف على عمليات الاختبار هذه كجزء من الجهود المبذولة لتطوير شبكة المركبات ذاتية القيادة المتنامية في المدينة.

ويعتبر مجمع التنقل الذكي في مدينة مصدر بمنزلة مركز ديناميكي لتطوير حلول التنقل المستدامة وذاتية القيادة، حيث يجمع قادة القطاع العالميين والجهات التنظيمية والمبتكرين لإنشاء تقنيات متطورة تعيد تعريف النقل الحضري.

وتعد مدينة مصدر كذلك مركزاً لصناعات المركبات الذكية والمستقلة "SAVI"، الأمر الذي يعزز مكانتها الرائدة في بحث وتطوير ونشر حلول التنقل المتقدمة.

وتعمل هذه المنظومة على تسهيل اختبار مفاهيم النقل الجديدة وتسريع استخدام الحلول المتطورة المصممة خصيصاً لدعم بيئة التنقل الفريدة في منطقة الشرق الأوسط، ويساهم مجمع التنقل الذكي في ترسيخ المكانة الريادية لمدينة مصدر في مجال التنقل الحضري الذكي والمستدام.

المصدر: وام
مصدر
شركة مصدر
المركبات ذاتية القيادة
آخر الأخبار
سايمون سكويب يفوز بجائزة "قمة المليار متابع" في دورتها الثالثة
علوم الدار
سايمون سكويب يفوز بجائزة "قمة المليار متابع" في دورتها الثالثة
اليوم 21:51
أمام محمد بن زايد.. أعضاء "تنفيذي أبوظبي" الجدد يؤدون اليمين القانونية
علوم الدار
أمام محمد بن زايد.. أعضاء "تنفيذي أبوظبي" الجدد يؤدون اليمين القانونية
اليوم 21:50
ملتقى المزارعين الخامس يعزز التنمية الزراعية الوطنية المستدامة
علوم الدار
ملتقى المزارعين الخامس يعزز التنمية الزراعية الوطنية المستدامة
اليوم 21:41
شخبوط بن نهيان يفتتح النسخة الـ 14 لـ"معرض عطايا"
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يفتتح النسخة الـ 14 لـ"معرض عطايا"
اليوم 21:36
"تدوير" تطلق أول برنامج لمجلس وسفراء الشباب
علوم الدار
"تدوير" تطلق أول برنامج لمجلس وسفراء الشباب
اليوم 21:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©