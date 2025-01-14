جامعة خليفة تستعرض 8 ابتكارات مستدامة في"قمة طاقة المستقبل"

تستعرض جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 8 ابتكارات بحثية في الاستدامة خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 التي انطلقت اليوم ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال الأستاذ الدكتور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي لجامعة خليفة إن الجامعة حريصة خلال مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل على استعراض ابتكاراتها المصممة لتطوير حلول الطاقة النظيفة والاستدامة بما يعود بالفائدة على المجتمع.

وأشار إلى أن مشاريع الجامعة التي تركز على التحوّل المنظّم للطاقة والمواد المتقدمة والتصنيع ومعالجة المياه والأمن الغذائي، تم تصميمها بهدف دعم تطوير مجتمع مستدام وآمن.

وتشمل مشاريع جامعة خليفة التي تُستعرض في القمة، تكنولوجيات جديدة للاحتفاظ بغاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين واستخدامه بشكل مستدام، وتصميم المواد وتطويرها لصنع وقود مستدام يُستَخدَم في قطاع النقل الثقيل، إضافة لبرنامج جديد يعتمد على الأنظمة الذكية لتقييم الاستقرار والتصور والتعزيز ويتنبأ باستقرار شبكات الطاقة.

كما تضم التصميم المثالي متعدد الأغراض لمولدات الكهرباء متعددة النبضات ذات الجهد الفائق، و"الهياكل الجديدة المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للتطبيقات متعددة الوظائف".

ويستعرض جناح الجامعة في القمة مشروع "مسار المعالجة المُبتَكَرَة للنفايات العضوية لتحوّلات التربة الصحراوية" الذي يساهم في تحويل التربة الصحراوية إلى تربة محسنة، وتكنولوجيا "إزالة التأيّن بالسعة الكهرومغناطيسية" الذي يساهم في إنتاج المياه النقية من المجاري المائية ذات نسبة ملوحة تتراوح ما بين المنخفضة إلى المتوسطة.