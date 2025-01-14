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علوم الدار

رئيس الدولة: شهدتُ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا

رئيس الدولة: شهدتُ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا
14 يناير 2025 16:56

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، ومعالي رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لاكسن، في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا.

وقال سموه عبر منصة إكس:"شهدتُ اليوم ومعالي رئيس الوزراء كريستوفر لاكسن، في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا، التي تعزز فرص التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة للبلدين وتشكل نموذجاً للشراكات التنموية المثمرة والهادفة لاستدامة النمو بين منطقتي الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
نيوزيلندا
محمد بن زايد
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