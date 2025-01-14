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علوم الدار

الطقس المتوقع غداً في الإمارات

الطقس المتوقع غداً في الإمارات
14 يناير 2025 17:10

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً شرقاً وشمالاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب أوالضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:30 والمد الثاني عند الساعة 04:02 والجزر الأول عند الساعة 20:51.

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بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:00 والمد الثاني عند الساعة 23:36 والجزر الأول عند الساعة 16:49 والجزر الثاني عند الساعة 05:36.

 

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
الطقس في الإمارات
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