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علوم الدار

رئيس الدولة: "جائزة زايد للاستدامة" تجسد نهج الإمارات الثابت والمتواصل في دعم الاستدامة

رئيس الدولة: "جائزة زايد للاستدامة"تجسد نهج الإمارات الثابت والمتواصل لدعم الاستدامة
14 يناير 2025 17:40

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الفائزين بـ "جائزة زايد للاستدامة" 2025، الذين قدموا مبادرات وابتكارات مهمة وملهمة عبرت عن التزامهم تجاه مجتمعاتهم والبشرية.

وقال سموه عبر منصة إكس:"نبارك للفائزين بـ "جائزة زايد للاستدامة" 2025 الذين قدموا مبادرات وابتكارات مهمة وملهمة عبرت عن التزامهم تجاه مجتمعاتهم والبشرية، وأتطلع إلى مواصلتهم العمل والجهد لرفد العمل الدولي في مجال الاستدامة بالمزيد من الرؤى والأفكار المبدعة. تجسد الجائزة الأهمية التي توليها الإمارات لدعم الاستدامة في العالم ونهجها الثابت والمتواصل في هذا المجال.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الاستدامة
جائزة زايد للاستدامة
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