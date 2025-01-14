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علوم الدار

رئيس الدولة: استدامة الطاقة أولوية رئيسية ضمن استراتيجيتنا التنموية

رئيس الدولة
14 يناير 2025 18:16

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اطّلعت اليوم،على خطط شركة "مصدر" و"شركة مياه وكهرباء الإمارات" لتطوير أكبر مشروع على مستوى العالم للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزود بنظام ذكي لتخزين الطاقة ما يضمن توفير الكهرباء على مدار الساعة. 

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وقال سموه عبر منصة إكس:"اطّلعت اليوم على خطط شركة "مصدر" و"شركة مياه وكهرباء الإمارات" لتطوير أكبر مشروع على مستوى العالم للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزود بنظام ذكي لتخزين الطاقة ما يضمن توفير الكهرباء على مدار الساعة. استدامة الطاقة أولوية رئيسية ضمن استراتيجيتنا التنموية وهذا المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة يعزز نهجنا في استثمار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الاستدامة
رئيس الدولة
الطاقة المتجددة
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