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علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء نيوزيلندا في واحة الكرامة

ذياب بن محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء نيوزيلندا في واحة الكرامة
14 يناير 2025 20:51

استقبل سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، اليوم في واحة الكرامة، معالي كريستوفر لاكسن، رئيس وزراء نيوزيلندا، ضمن زيارته الرسمية للدولة حالياً.
واستعرض معالي رئيس وزراء نيوزيلندا، يرافقه سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد.
واستمع معاليه إلى شرحٍ عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وأشاد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، بهذه المناسبة، بمسيرة العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا في المجالات كافة، بدعم وتوجيهات قيادتي البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.
وأشار سموّه إلى أن "واحة الكرامة" تجسد في دلالاتها العميقة عرفان ووفاء قيادة دولة الإمارات لأبطالها الذين قدموا أرواحهم الغالية فداء للوطن وترابه الطاهر، إضافة إلى أنها رمز لشِيَم البطولة والشجاعة والبذل التي تتمسّك بها الأجيال الإماراتية بفخر واعتزاز.
وفي ختام الجولة، سجّل رئيس وزراء نيوزيلندا كلمة في سجل الزوّار عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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ذياب بن محمد بن زايد
نيوزيلندا
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