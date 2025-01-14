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علوم الدار

"محمد بن زايد سات" ينطلق الليلة في رحلة إماراتية نحو الفضاء من كاليفورنيا

قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في ولاية كاليفورنيا
14 يناير 2025 20:57

تتوجه الأنظار اليوم في الساعة 10:49 مساء بتوقيت دولة الإمارات إلى قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق القمر الاصطناعي الأكثر تطورا في المنطقة "محمد بن زايد سات" بواسطة صاروخ "فالكون 9" الذي تُشغله شركة "سبايس إكس".

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ويعتبر "محمد بن زايد سات" نقلة نوعية في مسار الإمارات لاستكشاف الفضاء، تم تطويره محلياً في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويساهم في التعامل مع الكوارث وتحسين الحياة عبر إنتاج صور دقيقة على مدار الساعة، بمساحة تفاصيل أقل من متر مربع، تفوق إنتاجية المركز الحالية بعشرة أضعاف، من خلال مشاركة البيانات الملتقطة بسرعة ثلاث مرات أكثر من الحالية، مما يُعزز الاستفادة الفورية لتحسين القطاعات المتنوعة.
 

المصدر: وام
كاليفورنيا
الفضاء
الإمارات
قمر اصطناعي
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