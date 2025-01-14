هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة مبارك محيميد المنصوري

قدَّم سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء في وفاة مبارك بن محيميد آل سالمين المنصوري.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة المرخانية في مدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

هزاع بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة المغفور له مبارك محيميد المنصوري، معرباً سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/nHeZnPdXG7