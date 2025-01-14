رئيس الدولة: شهدتُ والرئيس الكيني توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والرئيس الكيني فخامة الدكتور وليام روتو، في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا.

وقال سموه عبر منصة إكس:"شهدتُ اليوم والرئيس الكيني فخامة الدكتور وليام روتو، في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا، في خطوة تفتح آفاقاً واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتجسد التوجه الاستراتيجي للدولة في بناء الشراكات التنموية مع دول القارة الإفريقية لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً لشعوب المنطقة والعالم".