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علوم الدار

"تدوير" تطلق أول برنامج لمجلس وسفراء الشباب

"تدوير" تطلق أول برنامج لمجلس وسفراء الشباب
14 يناير 2025 21:29

أطلقت مجموعة تدوير أول برنامج لمجلس وسفراء الشباب الذي تم تشكيله لتمكين وتعزيز دور أصحاب المواهب والكفاءات الشابة في المجموعة.
وجاء الإعلان عن إطلاق مجلس الشباب خلال مشاركة مجموعة تدوير في الدورة الحادية عشرة من معرض ومؤتمر "إيكوويست" كشريك استراتيجي وضمن الجهات المشاركة في تنظيم الحدث الذي شهد حضورًا عدد من كبار الشخصيات.

وقال المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير إننا نؤمن بأن مستقبل الابتكار المستدام يعتمد بشكل رئيسي على تمكين وتعزيز دور الشباب من أصحاب المواهب والكفاءات ويعد إطلاقنا للمجلس إنجازاً مهماً وأساسياً في تعزيز ثقافة القيادة والإبداع والتعاون بين الشباب الموهوبين.
وأضاف أنه من خلال تزويد الجيل الجديد بفرص مهمة لقيادة المشاريع الكبيرة وتمثيل مجموعة تدوير في المحافل الدولية فإننا نقوم باستثمار جيد في تمكين هؤلاء الشباب ونعزز التزامنا برؤية دولة الإمارات في تحقيق مستقبل مستدام ومبتكر.

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من جهته قال عبدالواحد جمعة المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير ورئيس مجلس الشباب إن مجموعة تدوير تولي أهمية كبرى لدعم الشباب من أصحاب المواهب والكفاءات وتعزز قدراتهم الفكرية والتحليلية كرواد للجيل القادم.
وسيكون مجلس الشباب بمنزلة منصة ديناميكية للموظفين من مواطني دولة الإمارات لقيادة المشاريع المبتكرة والمشاركة في الفعاليات الرئيسية وتمثيل مجموعة تدوير على الصعيدين الوطني والدولي كسفراء للمجموعة.
وتم اختيار الأعضاء العشرة في مجلس الشباب عبر عملية تقييم شاملة وتنافسية وسيتم تكليفهم بمهام متعددة عالية المستوى لدعم مسيرة التحول التي تشهدها مجموعة تدوير ومن خلال قيادتهم للعديد من المشاريع ومشاركتهم في إبرام الشراكات الرئيسية وحضور الفعاليات الدولية سيساهم سفراء المجلس في تمهيد الطريق أمام الشباب ليقوموا بدورهم في دعم نهج الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال استخلاص القيمة الكامنة في النفايات.

 

المصدر: وام
أصحاب الهمم
إعادة التدوير
تدوير
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