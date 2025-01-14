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علوم الدار

"محمد بن زايد سات" على المنصة في قاعدة فاندنبرغ بكاليفورنيا

"محمد بن زايد سات" على المنصة في قاعدة فاندنبرغ بكاليفورنيا
14 يناير 2025 22:11

يستعد فريق مهمة القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات لانطلاق المهمة من داخل مركز التحكم بالمهمات الفضائية.

تتوجه الأنظار اليوم  إلى قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية لإطلاق القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الأكثر تطورا في المنطقة  بواسطة صاروخ "فالكون 9" الذي تُشغله شركة "سبايس إكس".

 

وقال مركز محمد بن راشد  للفضاء في حسابه بمنصة إكس: إن صاروخ فالكون 9، الذي يحمل على متنه القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، موجود على المنصة (4E) في قاعدة فاندنبرغ الجوية بكاليفورنيا.

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وأضاف أن القمر الاصطناعي، "محمد بن زايد سات" الأكثر تطورًا في المنطقة، سينطلق إلى الفضاء اليوم عند الساعة 11:09 مساءً بتوقيت دولة الإمارات. 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الفضاء
قمر اصطناعي
مركز محمد بن راشد للفضاء
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