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علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي النيجيري

سيف بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي النيجيري
14 يناير 2025 22:24

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي نوهو ريبادو مستشار الأمن القومي بجمهورية نيجيريا الاتحادية.

وتبادل سموه مع معالي مستشار الأمن النيجيري، الآراء حول تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الجريمة المنظمة، كما أكد الجانبان أهمية الارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق الدولي بما يعزز من كفاءة مواجهة التحديات الأمنية الدولية ويضمن مزيدا من الأمان والاستقرار للمجتمعات كافة.

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حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، إلى جانب الحضور من جمهورية نيجيريا الاتحادية السيناتور شيهو بوبا، عضو مجلس الشيوخ عن جمهورية نيجيريا الاتحادية رئيس لجنة مجلس الشيوخ للأمن القومي والاستخبارات، والسيناتور عبد العزيز ياري عضو مجلس الشيوخ عن جمهورية نيجيريا الاتحادية والحاكم السابق لولاية زامفارا، وعبد الرحمن عثمان ليمي السكرتير الخاص الرئيسي لمستشار الأمن القومي، وعدد من أعضاء الوفد النيجيري.

المصدر: وام
سيف بن زايد
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