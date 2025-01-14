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"معرض الفولاذ والصلب 2025" بالشارقة يستعرض دور التقنيات الناشئة في تسريع التحول الرقمي

"معرض الفولاذ والصلب 2025" بالشارقة يستعرض دور التقنيات الناشئة في تسريع التحول الرقمي
14 يناير 2025 22:44

انطلقت في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة العشرين من معرض الفولاذ والصلب 2025، والذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تركز الدورة الحالية على عدد من القطاعات المهمة التي وظفت استخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز الإنتاجية والكفاءة، بما يتماشى مع متطلبات القطاع الصناعي.

مركزاً على عدد من القطاعات المهمة في قطاع الصناعة يأتي معرض الفولاذ والصلب في الشارقة بدورته العشرين بمشاركة كبيرة جعلته الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جامعا أكثر من 600 علامة تجارية عالمية و350 عارضاً.
دورة هذا العام تستعرض دور التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والروبوتات واستخداماتها لتعزيز الإنتاجية والكفاءة بما يتماشى مع جهود الإمارات التي أطلقت مبادرات عدةلتطوير وتبني مشاريع تكنولوجية رائدة.

حضور عالمي شهده المعرض بمشاركة 33 دولة بينها دول كبرى قطعت مشواراً كبيراً في تعزيز الابتكار بقطاع إنتاج الفولاذ والصلب يستكشفون مجموعة هائلة من الفرص الواعدةللتحول الرقمي في هذا القطاع تواكب متطلبات الصناعات الحديثة.

تعد صناعة الحديد والصلب من الركائز الأساسية للتنمية الصناعية لارتباطها الوثيق بتطوير البنية التحتية والإنشاءات وكعامل رئيس في قطاعات النفط والغاز والبناء والكهرباء والسفن التي تعتمد مجموعة واسعة من العمليات لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.

بما يقدمه من ابتكارات رائدة تعزز القدرة التنافسية وتطور مشهد القطاع الصناعي يدعم الحدث جهود الإمارات لتسريع التحول الرقمي في قطاع يشهد منافسة عالمية كبيرة.

 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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