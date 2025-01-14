الأربعاء 15 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برج خليفة يحتفي بـ"محمد بن زايد سات" القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً

برج خليفة يحتفي بـ"محمد بن زايد سات" القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً
14 يناير 2025 22:45

أضاء برج خليفة استعداداً لإطلاق "محمد بن زايد سات"، القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، وفخر صناعة الفضاء الإماراتية.

وسينطلق "محمد بن زايد سات"، القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في المنطقة، إلى الفضاء اليوم عند الساعة 11:09 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تغيث نازحي غزة من برد الشتاء
رئيس الدولة: استدامة الطاقة أولوية ضمن استراتيجيتنا التنموية

ويتواجد صاروخ فالكون 9، الذي يحمل على متنه القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، على المنصة 4E في قاعدة فاندنبرغ الجوية بكاليفورنيا.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
برج خليفة
الإمارات
القمر الاصطناعي
آخر الأخبار
جانب من توزيع كسوة شتوية على أطفال قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث نازحي غزة من برد الشتاء
15 يناير 2025
نواف سلام يلقي بياناً في القصر الرئاسي في بعبدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الحكومة اللبنانية: يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سوياً
15 يناير 2025
نازحون بجوار خيمة مهترئة في دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
قطر: التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة «قريب جداً»
15 يناير 2025
صورة جوية للمسجد الأموي في دمشق وجبل قاسيون (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 403 آلاف شخص يفتقرون للمياه شمال شرق سوريا
15 يناير 2025
مصر: مستعدون لاستضافة مؤتمر دولي لإعمار غزة
الأخبار العالمية
مصر: مستعدون لاستضافة مؤتمر دولي لإعمار غزة
15 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©