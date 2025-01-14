برج خليفة يحتفي بـ"محمد بن زايد سات" القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً

أضاء برج خليفة استعداداً لإطلاق "محمد بن زايد سات"، القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، وفخر صناعة الفضاء الإماراتية.

وسينطلق "محمد بن زايد سات"، القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في المنطقة، إلى الفضاء اليوم عند الساعة 11:09 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

ويتواجد صاروخ فالكون 9، الذي يحمل على متنه القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، على المنصة 4E في قاعدة فاندنبرغ الجوية بكاليفورنيا.