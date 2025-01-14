الأربعاء 15 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"محمد بن زايد سات"ينطلق نحو الفضاء

"محمد بن زايد سات"
14 يناير 2025 23:17

انطلق بنجاح مساء اليوم القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة "محمد بن زايد سات" من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بواسطة صاروخ "فالكون 9" الذي تُشغله شركة "سبايس إكس"، ليشكل خطوة نوعية جديدة في مسيرة الدولة نحو الريادة في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

ويعتبر "محمد بن زايد سات"، نقلة نوعية في مسار الإمارات لاستكشاف الفضاء، حيث تم تطويره بالكامل بأياد إماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويساهم في التعامل مع الكوارث وتحسين الحياة عبر إنتاج صور دقيقة على مدار الساعة، بمساحة تفاصيل أقل من متر مربع، تفوق إنتاجية المركز الحالية بعشرة أضعاف، من خلال مشاركة البيانات الملتقطة بسرعة ثلاث مرات أكثر من الحالية، مما يُعزز الاستفادة الفورية لتحسين القطاعات المتنوعة.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تغيث نازحي غزة من برد الشتاء
رئيس الدولة: استدامة الطاقة أولوية ضمن استراتيجيتنا التنموية

وكان فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء قد أتم بنجاح الاختبارات النهائية للقمر الاصطناعي في منشآت "سبيس إكس" بالولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كاليفورنيا
الإمارات
الفضاء
آخر الأخبار
جانب من توزيع كسوة شتوية على أطفال قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث نازحي غزة من برد الشتاء
15 يناير 2025
نواف سلام يلقي بياناً في القصر الرئاسي في بعبدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الحكومة اللبنانية: يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سوياً
15 يناير 2025
نازحون بجوار خيمة مهترئة في دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
قطر: التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة «قريب جداً»
15 يناير 2025
صورة جوية للمسجد الأموي في دمشق وجبل قاسيون (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 403 آلاف شخص يفتقرون للمياه شمال شرق سوريا
15 يناير 2025
مصر: مستعدون لاستضافة مؤتمر دولي لإعمار غزة
الأخبار العالمية
مصر: مستعدون لاستضافة مؤتمر دولي لإعمار غزة
15 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©