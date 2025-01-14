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"شرطة الشارقة" تعيد أكثر من 32 مليون درهم لأصحابها

"شرطة الشارقة" تعيد أكثر من 32 مليون درهم لأصحابها
15 يناير 2025 00:02

استردت القيادة العامة لشرطة الشارقة من خلال مبادرتها "الصلح خير" أكثر من 32 مليون درهم خلال عام 2024، وذلك في إطار جهودها لفض النزاعات والخلافات المالية بين الأطراف  من دون الحاجة إلى التدخل القضائي.

ونجحت المبادرة في تسوية 874 بلاغا، مما عزز دورها المحوري في تحقيق بيئة متماسكة تقوم على الحوار والتفاهم.

فقد أسهمت مبادرة "الصلح خير" خلال عام 2024 في استرداد 32 مليوناً و943 ألفاً و920 درهماً، من خلال التوفيق الودي بين الأطراف المتنازعة في خطوة تعكس حرص شرطة الشارقة على تحقيق العدالة بطرق مبتكرة تُرسخ قيم التعاون والمسؤولية

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وقال العميد يوسف عبيد بن حرمول نائب مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة إن مبادرة "الصلح خير" تعد نموذجاً ريادياً لحل النزاعات بطرق ودية بعيداً عن أروقة المحاكم مما يسهم في حماية الحقوق وتقوية الروابط بين الأطراف.

وأكد أن المبادرة تسهم في تعزيز لغة الحوار البناء والوصول إلى حلول عادلة مما يدعم الاستقرار ويعزز من روح التعاون والانسجام بين أفراد المجتمع.

ولفت إلى أن مبادرة "الصلح خير" تعكس حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز دورها الاجتماعي من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تدعيم الترابط الأسري والاجتماعي ودعم استقرار المجتمع وتعزيز أمنه، بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة وحكومة دولة الإمارات لبناء مجتمع متلاحم مستدام.

المصدر: وام
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