«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تشارك في مؤتمر ومعرض الحج بجدة

جدة (الاتحاد)

شارك الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ووفدٌ من الهيئة في مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي انطلقت أعماله أمس الأول، وتستمر حتى يوم 16 يناير الجاري في سوبردوم، جدة، وتنظمه وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

يجمع الحدث ممثلي الحجاج، والبعثات الدبلوماسية، ونخبةً من الخبراء والأكاديميين، وقياداتٍ من القطاع العام والخاص.

وقال الدكتور الدرعي: إن مشاركة الهيئة في هذا الحدث تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ووزارة الحج والعمرة في المملكة، ودعم الفعاليات والجهود المشتركة، انطلاقاً من العلاقات الراسخة بين شعبي وقيادتي البلدين.

وأوضح أن الحدث يعد منصةً لبحث الرؤى والاقتراحات ودمج الأفكار والاستفادة من التوصيات الصادرة عنه، وفرصة للاطلاع على أحدث البرامج التقنية والابتكارات والحلول الذكية التي ترتقي بمنظومة الحج والعمرة، وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن واستدامتها، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات وبحث الشراكات مع مختلف الجهات المتخصصة بشؤون الحج.

وأكد الدرعي حرص الهيئة وسعيها لمواكبة النهضة الحضارية في كل مجالاتها، وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات في تسخير التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وصنع المبادرة التي تعزز جودة خدماتها التي تقدمها للمجتمع وحجاج الدولة بتميزٍ لافتٍ، يعكس المهنية ورقي الأداء، الذي ينم عن الدراية والمعرفة والنظرة للمستقبل القادم والاستعداد الأمثل له.

وضم الوفد المشارك بجانب رئيس الهيئة، عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومحمد مصبح علي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، إضافة إلى حضور ناصر بن هويدن الكتبي، القنصل العام لدولة الإمارات في جدة.