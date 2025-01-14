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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يناقش خطط التطوير بمختلف القطاعات

ولي عهد الشارقة لدى ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
15 يناير 2025 02:20

الشارقة (وام)

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عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعه الدوري، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من الموضوعات التي تُعنى بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، وأبرز خططها التطويرية في مختلف القطاعات، ما ينعكس على تعزيز جودة الحياة في الإمارة.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء مجالس الضواحي ومجالس أولياء الأمور لعام 2024م، والذي تناول إحصائيات تعكس دور المجالس في تقوية أواصر الترابط الاجتماعي، وتعزيز الثقافة المجتمعية العامة، وتطرق التقرير إلى الطلبات المقدمة والمبادرات والاستضافات والخدمات التي يستفيد منها المجتمع، إضافة إلى مخرجات مهرجان ضواحي 13 وأبرز الإنجازات والتوصيات، خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى استقبال 350 طلباً من أهالي الضواحي، متوزعة بين طلبات عاجلة وعامة وتسوية نزاعات، فيما بلغ عدد المبادرات المتنوعة التي تم تنظيمها على مستوى المجالس 229 مبادرة، واستفاد 557 شخصاً من أهالي الضواحي بإقامة مناسباتهم وأفراحهم في المجالس المختلفة، بينما قدمت المجالس 1783 خدمة تنظيم العزاء.
وعلى مستوى مجالس أولياء الأمور، استعرض التقرير أعداد المستهدفين من أولياء أمور وأفراد المجتمع وطلبة والذين بلغ عددهم 12446 فرداً، إضافة إلى عدد من المشاريع والزيارات الميدانية.
واطلع المجلس على تقرير مشروع تنمية قطاع النحل وإنتاج العسل في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى دعم استدامة تربية النحل وإنتاج العسل، وإنتاج الملكات والعسل ومشتقات النحل، وإصدار الموافقات اللازمة لإنشاء مناحل تربية نحل العسل في الإمارة.
كما تناول التقرير تحليل الوضع الحالي لسوق العسل المحلي والتوقعات العالمية للنمو الكبير الذي سيشهده سوق تربية النحل، إضافة إلى التحديات والفرص وآلية العمل والتنسيق بين النحالين والجهات المعنية، ومواقع النحل ومواسم إزهار النباتات المحلية في الإمارة، وأبرز ما سيضمه مصنع ومختبر منتجات العسل العضوي.

الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
تنفيذي الشارقة
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