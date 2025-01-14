منصور بن محمد يكرم الفائزين بجائزة الاحتراف والتميز الأمني

دبي (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس في مركز دبي التجاري العالمي، الفائزين في «جائزة الاحتراف والتميز الأمني» ضمن نسختها الثانية، والهادفة إلى تقدير الإنجازات ومساهمات الكوادر الأمنية في قطاع الأمن الخاص.

حضر التكريم الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، وعوض حاضر المهيري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وخليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعدد من القيادات الأمنية. وشمل التكريم عادل عبدالهادي الفائز بشخصية العام عن فئة النخبة، وهي جائزة تُمنح لمحترفي الأمن المساهمين في تطوير قطاع الأمن الخاص في الدولة. وعن فئة الكفاءة، تم تكريم كلٍ من: سيف المنصوري، المدير الأمني لشركة إعمار للضيافة، وكلير بينالاي، مديرة العمليات الأمنية من فندق فايف لوكس دبي، والمهندسة شيماء باسعيد، مهندس أنظمة أمنية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي. وتمنح الجائزة للمحترفين الأمنيين أصحاب أفضل إنجازات في 2024.