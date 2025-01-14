منصور بن محمد يفتتح «إنترسك» بمشاركة 1200 عارض من 61 دولة

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، صباح أمس، فعاليات معرض ومؤتمر الأمن والسلامة - إنترسك 2025، المعرض الرائد عالمياً في الحلول المتخصصة في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، بمشاركة 1200 عارض من 61 دولة.

وأكد سموه أن الحدث يستمد أهميته من أهمية الرسالة التي يسعى إلى تحقيقها، وهي تقديم حلول تكفل للمجتمعات أمنها وسلامتها، ما يعد الركيزة الأولى للتنمية المستدامة، وحماية المكتسبات والأرواح، وقال سموه: «حريصون على أن تكون دبي شريكاً مؤثراً في دفع مسيرة التقدم العالمي، وفي طليعة المدن الداعمة للابتكار والتطوير في المجالات كافة، بما في ذلك مجال الأمن والسلامة.. واجتماع هذه النخبة من الخبراء وقادة القطاع من حول العالم في دبي، يمهد للتوصل إلى حلول وممارسات جديدة، تسهم في تقديم ضمانات أكثر كفاءة وفاعلية تكفل للمجتمعات صون منشآتها وسلامة أفرادها».

وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على تفقد جانب من فعاليات الدورة السادسة والعشرين من الحدث المقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويمتد حتى 16 يناير الجاري، حيث اطلع على أحدث الحلول والتقنيات التي من شأنها تعزيز قدرات القطاع.

وشملت جولة سموه، والتي رافقه فيها الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، عدداً من أجنحة الشركات العالمية والجهات الدولية المشاركة في المعرض، كذلك العارضين من دولة الإمارات، المتخصصين في تقديم حلول الأمن والسلامة، بما في ذلك منصات: مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، وترانسجارد، وجونسون كنترول، وتيلي راديو، وطبارة، وأكسيس.

ويُعد المعرض الأول من نوعه في العالم لرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق، ويشمل أحدث التقنيات والحلول في خمسة قطاعات رئيسية هي: الأمن التجاري والمحيطي، ومكافحة الحرائق والإنقاذ، والسلامة والصحة، والأمن السيبراني، والأمن الوطني والعمل الشُرطي.

وبهذه المناسبة، قال غرانت توشتن، مدير عام مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك: «يعد معرض إنترسك 2025 مثالاً فريداً للتعاون العالمي، حيث يجمع المشاركين من حول العالم لعرض أفضل ما توصلوا إليه في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، فيما يوفر الحدث منصة مثالية تجمع بين الابتكار والخبرة، وتعزز التقدم في تشكيل مستقبل هذه القطاعات الأساسية».

ويشغل المعرض هذا العام مساحة تبلغ 31 ألف متر مربع من خلال 12 قاعة، بنسبة نمو قوية تناهز 20% مقارنة بمساحة النسخة الماضية، في حين من المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 52 ألف زائر، بزيادة 10% في الحضور.

وفي سياقٍ موازٍ، تضم قمة قادة الأمن أكثر من 60 متحدثاً عبر 33 جلسة لاستكشاف آخر التوجهات في مجالات متنوعة، شملت تطور التهديدات الأمنية، والأمن أثناء الفعاليات الكبرى، وتطوير فرق أمنية متنوعة ومرنة، والكشف المتقدم عن التهديدات.