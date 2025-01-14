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«كاتاليست» تطلق ثلاثة استثمارات مباشرة جديدة

«كاتاليست» تطلق ثلاثة استثمارات مباشرة جديدة
15 يناير 2025 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «كاتاليست» مسرع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة، أمس، خلال مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل عن إطلاقها ثلاثة استثمارات مباشرة جديدة وانضمام الدفعة العاشرة من الشركات الناشئة إلى برنامج المسرع الخاص بها، بالإضافة إلى إبرامها شراكات استراتيجية مع «بيئة»، ومنصة «هب 71»، وحاضنة الأعمال «فلات 6 لابز»؛ بهدف تعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات.  وقال أحمد باقحوم، رئيس مجلس إدارة «كاتاليست» والرئيس التنفيذي لمدينة مصدر إن دولة الإمارات تشكّل بيئة حاضنة مزدهرة للشركات الناشئة، فضلاً عن غناها بالفرص التي تعزز ثقافة الابتكار لدى رواد الأعمال المحليين والعالميين، مشيراً إلى أن التزام الشركة يتجلى في تعزيز هذه البيئة، من خلال إطلاق الدفعة الجديدة لبرنامج المسرع، وكذلك الشراكة الجديدة مع «بيئة» ومنصة «هب 71» و«فلات 6 لابز»، حيث تعمل هذه الشركات الناشئة على تطوير حلول تكنولوجية رائدة للمناخ من شأنها أن تخلق تأثيراً طويل الأمد. 
  وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي، نائب رئيس مجلس الإدارة في «بيئة»، إن الشراكة مع «كاتاليست»، التابعة لمدينة مصدر ستعزز العلاقة مع الشركة الأم، ويدفع بها لآفاق جديدة لأجل تشكيل جيل جديد من رواد الأعمال المبدعين، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تتماشى بشكل وثيق مع جهود «بيئة».

كاتاليست
التكنولوجيا
القمة العالمية لطاقة المستقبل
الإمارات
المناخ
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