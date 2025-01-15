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انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار محتملة على مناطق بالدولة

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار محتملة على مناطق بالدولة
15 يناير 2025 10:42

إبراهيم سليم (أبوظبي) 
شهدت درجات الحرارة انخفاضاً مقارنة بيوم أمس، حيث بلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.6 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.
وأفاد المركز بأن الدولة تشهد امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً شرقاً وشمالاً مع مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع
فرصة تشكل الضباب أوالضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

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ويتوقع أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية غربية إلى شماليةغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من10 إلى20 تصل إلى30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وعن طقس الجمعة، يشير تقرير الطقس إلى أنه سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خاصة ليلاً، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية،
والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر آخر الليل، وسرعتها من10 إلى 25 تصل إلى40 كم/س، والبحرخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً صباح السبت في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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