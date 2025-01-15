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رئيس الدولة ورئيس أوزبكستان يبحثان علاقات البلدين

رئيس الدولة ورئيس أوزبكستان يبحثان علاقات البلدين
15 يناير 2025 15:44

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، اليوم، مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. 

 


جاء ذلك، خلال استقبال سموه، في قصر الشاطئ في أبوظبي، رئيس أوزبكستان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة يشارك خلالها في «أسبوع أبوظبي للاستدامة». واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، الفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى الطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤى البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما. وتناول اللقاء، أهمية الموضوعات المطروحة على أجندة «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في تعزيز الوعي الدولي بقضية الاستدامة بجانب ما يوفر من منصة عالمية لتبادل الرؤى والخبرات بما يسهم في تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، وفي مقدمتها التغير المناخي. كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية دفع جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمان والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، والذي يعد ركيزة أساسية للتنمية والتقدم، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

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وشكر صاحب السمو رئيس الدولة، فخامة الرئيس الأوزبكي لتلبيته الدعوة إلى المشاركة في «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، مؤكداً أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بتنمية علاقاتها مع جمهورية أوزبكستان، والتي تقوم على أسس متينة من الثقة والاحترام والمصالح المتبادلة، وتحظى بالعديد من الفرص الواعدة لتطويرها خاصة في مجالات الاستدامة والاقتصاد والاستثمار، والتي تشكل رافداً مهماً لازدهار اقتصاد البلدين. وأشار سموه إلى التعاون المثمر بين الإمارات وأوزبكستان في مجال الطاقة المتجددة والمشروعات والاستثمارات المهمة في هذا المجال، كما أكد سموه حرص الدولة على دعم كل أطر العمل الدولي متعدد الأطراف لمصلحة التنمية والازدهار للجميع. 
من جانبه، شكر الرئيس الأوزبكي، صاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلده على تنويع قاعدة علاقاتها مع دولة الإمارات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية في ظل الرؤية المشتركة للبلدين تجاه تحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
أوزبكستان
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