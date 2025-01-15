طحنون بن زايد: سعدت بلقاء فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بفخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.



وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سعدت بلقاء فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، حيث ناقشنا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. نتطلع معاً إلى شراكة استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك، بما ينعكس على تطوير الأعمال والخدمات ومستوى رفاهية المجتمعات».





سعدت بلقاء فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، حيث ناقشنا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. نتطلع معاً إلى شراكة استراتيجية تسهم… pic.twitter.com/qnDNU8kmAs — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) January 15, 2025