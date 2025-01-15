بعد نجاح إطلاقه.. تلقي الإشارة الأولى من "محمد بن زايد سات"

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تلقي الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، والتأكد من عمل أنظمته بكفاءة، بعد نجاح إطلاقه إلى الفضاء.

وبذلك، تبدأ مهمة القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في المنطقة، والتي سيقدم من خلالها بيانات تخدم التنمية في كل أنحاء العالم.

مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن تلقي الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، والتأكد من عمل أنظمته بكفاءة، بعد نجاح إطلاقه إلى الفضاء.



وبذلك، تبدأ مهمة القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في المنطقة، والتي سيقدم من خلالها بيانات تخدم التنمية في كل أنحاء العالم. pic.twitter.com/fXPI3SOrPj — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) January 15, 2025