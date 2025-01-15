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علوم الدار

بعد نجاح إطلاقه.. تلقي الإشارة الأولى من "محمد بن زايد سات"

بعد نجاح إطلاقه.. تلقي الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"
15 يناير 2025 16:38

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تلقي الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، والتأكد من عمل أنظمته بكفاءة، بعد نجاح إطلاقه إلى الفضاء.
وبذلك، تبدأ مهمة القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في المنطقة، والتي سيقدم من خلالها بيانات تخدم التنمية في كل أنحاء العالم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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مركز محمد بن راشد للفضاء
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