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علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع أوزبكستان

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع أوزبكستان
15 يناير 2025 18:28

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في أبوظبي مع فخامة شوكت ميرضائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، العلاقات المتنامية بين أوزبكستان والإمارات، خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة.

وأكد سموه  حرص الإمارات على استثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز التعاون مع أوزبكستان ضمن نهجها في بناء الشراكات التنموية التي تحقق مصلحة الجميع وتدعم الاستدامة في العالم وتلبي تطلعات الشعوب نحو التقدم والازدهار.

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وقال سموه عبر منصة إكس:"بحثت اليوم في أبوظبي مع فخامة شوكت ميرضائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، العلاقات المتنامية بين بلدينا خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة. الإمارات حريصة على استثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز التعاون مع أوزبكستان ضمن نهجها في بناء الشراكات التنموية التي تحقق مصلحة الجميع وتدعم الاستدامة في العالم وتلبي تطلعات الشعوب نحو التقدم والازدهار".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تعزيز آفاق التعاون
أوزبكستان
الإمارات
محمد بن زايد
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