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علوم الدار

الطقس في الإمارات غداً.. صحو نهاراً رطب ليلاً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
15 يناير 2025 19:27

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

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وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية غربية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:14 والمد الثاني عند الساعة 04:31، والجزر الأول عند الساعة 08:04 والجزر الثاني عند الساعة 23: 21.
كما يكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:43 والمد الثاني عند الساعة 00:06، والجزر الأول عند الساعة 17:22.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
الطقس في الإمارات
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