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بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تنقل أكثر من 68 طناً من المساعدات لقطاع غزة

بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تنقل أكثر من 68 طناً من المساعدات لقطاع غزة
15 يناير 2025 19:40

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نقلت "دبي الإنسانية" 68.4 طن من الإمدادات الطبية العاجلة استجابةً للأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، وذلك عبر مطار العريش المصري.

وانطلقت صباح اليوم من دبي طائرة من طراز بوينغ 747 محملةً بمواد إغاثة أساسية من مخزون منظمة الصحة العالمية، حيث من المتوقع أن توفر هذه الإمدادات المساعدة لأكثر من 600 ألف شخص، ما يلبي الاحتياجات الطبية العاجلة ويخفف من معاناة المتضررين في القطاع.

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وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة "دبي الإنسانية": نجدّد التأكيد على التزامنا الراسخ بدعم المتضررين من الأزمة الإنسانية في غزة، إن استمرار هذا الجسر الجوي، الذي بدأ منذ اللحظات الأولى للأزمة، يجسّد أسمى معاني التعاطف والتضامن المستلهمة من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتبقى أولويتنا القصوى ضمان وصول المساعدات العاجلة إلى الفئات المستهدفة على وجه السرعة، لنمنحهم العون والأمل في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يمرون بها.

وأعرب الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن شكر المنظمة للدعم السخي المُقدّم من دولة الإمارات ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (BHA)، بما له من دور رئيسي في تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في غزة، مشيرا إلى أن الرحلة الجوية التي تبرعت بها دولة الإمارات وتحمل إمدادات صحية بقيمة مليون دولار بدعم من وكالة "BHA"، تمثل نموذجاً للتعاون في إيصال المساعدات في الأوقات الصعبة، حيث تشمل الشحنة إمدادات أساسية لعلاج سوء التغذية، ورعاية الإصابات، والجراحة، والرعاية الصحية الأولية، وهي جميعها ضرورية للحفاظ على الخدمات الصحية وسط النقص الحاد الذي يعانيه القطاع، كما تحتوي الشحنة على خيام للمساعدة في زيادة سعة المستشفيات وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في غزة.

المصدر: وام
دبي الإنسانية
مساعدات إنسانية
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بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تنقل أكثر من 68 طناً من المساعدات لقطاع غزة
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