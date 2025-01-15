سعود بن صقر يستقبل وفد جمعية الصحفيين وقيادات إعلامية خليجية وعربية ودولية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، وفداً من جمعية الصحفيين الإماراتية، برئاسة فضيلة المعيني، رئيسة الجمعية، يرافقهم مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ونخبة من قيادات الإعلام والصحافة الخليجية، والعربية، والدولية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس الجمعية.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في بداية اللقاء، رئيسة وأعضاء الجمعية، بمناسبة "اليوبيل الفضي" لتأسيسها، مؤكداً سموه أهمية دور الإعلام في دعم الجهود التنموية، والحضارية، ونقل الصورة الإيجابية للدول ومؤسساتها بما يعزّز مكانتها إقليمياً وعالمياً.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بدور الإعلام الإماراتي ومشاركته الفاعلة في إيصال الرسالة الحضارية لدولة الإمارات إلى العالم، وإبراز الإنجازات التي حققتها خلال أكثر من خمسة عقود من النماء، والعمل، والازدهار في القطاعات الحيوية المختلفة، مشيراً سموه إلى أن الإعلام، ومن خلال ما يقدمه من محتوى هادف، يعتبر المرآة التي تعكس طموحات، وتطلعات الناس في الحياة الكريمة، وتسلط الضوء على القضايا الاجتماعية، والاقتصادية، والتنموية المختلفة التي تعزّز معدّلات الرخاء والازدهار في المجتمع.

واطلع سموه خلال اللقاء على إنجازات الجمعية على المستويين الإقليمي، والدولي، ومسيرتها في خدمة الإعلام الوطني، وتعزيز العمل الصحفي، ودعم الكوادر الوطنية، وتأهيلهم لخدمة الأهداف الإعلامية في دولة الإمارات، وذلك من خلال تضافر جهود مؤسسات الإعلام وتوحيد الرسالة الإعلامية التي تعبّر عن الهوية الوطنية، وترسّخ قيم التسامح والتعايش بين فئات المجتمع، بما يعكس الوجه الحضاري للإعلام الإماراتي.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية حول دور قطاع الإعلام وتأثيره في صياغة الرأي العام، وتعزيز العلاقات بين الدول في ظلّ ما يشهده العالم من تطورات متسارعة. كما تعرف سموه على نتائج اجتماعات الاتحادات الخليجية، والعربية، والدولية التي عُقدت على هامش احتفالات جمعية الصحفيين الإماراتية بـ "اليوبيل الفضي" لتأسيسها، والتي تسهم في خدمة الإعلام الخليجي، والعربي وتعزّز أواصر العمل المشترك بين الأشقاء العرب في مجال الصحافة والإعلام.

وفي ختام اللقاء، تسلم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، من وفد الجمعية درعاً تذكارية، والتقط مع الحضور صورة جماعية.

وأعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدين أن رأس الخيمة، تشهد في ظل القيادة الحكيمة لسموه، نقلة نوعية في العديد من قطاعاتها التنموية، التي عزّزت مكانة دولة الإمارات، وتنافسيتها على المستويين الإقليمي، والعالمي.



