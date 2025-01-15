الأربعاء 15 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح باصليب في أبوظبي

نهيان بن مبارك يحضر أفراح باصليب في أبوظبي
15 يناير 2025 21:13

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه أبناء المرحوم علي محمد باصليب، وأبناء المرحوم أحمد محمد باصليب، وأبناء المرحوم محمد ناصر باصليب، بمناسبة زفاف علي محمد علي باصليب، على كريمة خالد محمد ناصر باصليب، وزفاف أحمد يوسف أحمد باصليب، على كريمة عادل علي محمد باصليب، وزفاف عبدالله ناصر علي باصليب، على كريمة ناصر أحمد محمد باصليب.

حضر الحفل الذى أقيم في فندق "ارث" في العاصمة أبوظبي جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

أخبار ذات صلة
رئيس وزراء نيوزيلندا: الإمارات شريكنا الاقتصادي الموثوق
حاكم ألاسكا: التنمية المستدامة ركيزة المستقبل وعلاقاتنا مع الإمارات نموذجية

من جانبهم، أعرب ذوو العريسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخلل حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس وزراء نيوزيلندا: الإمارات شريكنا الاقتصادي الموثوق
علوم الدار
رئيس وزراء نيوزيلندا: الإمارات شريكنا الاقتصادي الموثوق
اليوم 22:37
تشيلسي يقطع إعارة مدافعه
الرياضة
تشيلسي يقطع إعارة مدافعه
اليوم 22:35
سعود بن صقر يستقبل وفد جمعية الصحفيين وقيادات إعلامية خليجية وعربية ودولية
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل وفد جمعية الصحفيين وقيادات إعلامية خليجية وعربية ودولية
اليوم 22:07
حاكم ألاسكا: التنمية المستدامة ركيزة المستقبل وعلاقاتنا مع الإمارات نموذجية
علوم الدار
حاكم ألاسكا: التنمية المستدامة ركيزة المستقبل وعلاقاتنا مع الإمارات نموذجية
اليوم 21:56
حمد الله يعيد الشباب إلى الانتصارات
الرياضة
حمد الله يعيد الشباب إلى الانتصارات
اليوم 21:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©