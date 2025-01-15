حاكم ألاسكا: التنمية المستدامة ركيزة المستقبل وعلاقاتنا مع الإمارات نموذجية

أكد مايك دونليفي، حاكم ولاية ألاسكا الأميركية، أهمية قطاع التنمية المستدامة باعتباره حجر الأساس لمستقبل اكثر ازدهارا واستدامة، مشددا على الدور الحيوي للتعاون الدولي بين الإمارات وألاسكا، ومشيرا إلى أن هذه الشراكات تعزز تبادل الخبرات والابتكارات لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية الخضراء والطاقة المتجددة.

وقال،على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، إن قمة طاقة المستقبل وأسبوع أبوظبي للاستدامة، حدث مهم يعقد بمشاركة جهات مهمة وأفراد فاعلين في قطاع التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.

وأضاف، أن الحدث أتاح له وللوفد المرافق فرصة إجراء العديد من الاجتماعات مع المستثمرين، والشركات المختلفة في دولة الإمارات، التي قد ترغب في تأسيس أعمال تجارية في ألاسكا، كما شاركوا في عدد من الجلسات النقاشية، بدءا من الاستدامة، وصولا الى مرونة الشبكات الكهربائية ومستقبلها، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر الشامل يشكل فرصة لتعزيز التواصل والعلاقات الدولية خصوصا فيما يتعلق بموضوع الاستدامة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الاستثمارات والشركات الإماراتية التي تعمل في الولايات المتحدة، وأن التعاون بين البلدين سيتعزز، خاصة في الوقت الذي نحتاج فيه إلى المزيد من الطاقة المتجددة، معربا عن اعتقاده بأن هذا الجانب بالإضافة إلى قضايا الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة، ستسهم كلها في توثيق العلاقات ين البلدين أكثر من أي وقت سابق.